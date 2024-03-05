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Беккер — об одобрении апелляции Рублёва: отличное решение комитета

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Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер прокомментировал восстановление россиянину Андрею Рублёву призовых и рейтинговых очков за турнир ATP 500 в Дубае после апелляции спортсмена.
Беккер — об одобрении апелляции Рублёва: отличное решение комитета
  • Gettyimages.ru

«Отличное решение комитета! Андрей — один из самых приятных парней в туре, но иногда на корте им овладевают эмоции… Мы живём и учимся!» — написал Беккер в социальных сетях.

Россиянину начислили 200 очков за выход в 1/2 финала, а также почти $158 тыс. призовых. Таким образом, он остался пятой ракеткой мира.

Напомним, что в полуфинальном матче россиянина дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время игры с Александром Бубликом из Казахстана.

Ранее американский теннисист раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва.

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