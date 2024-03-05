Сёмин: тяжёлый первый год Захаряна связан с напряжённой работой

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе россиянина Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Тяжёлый первый год Захаряна связан с напряжённой работой. Конечно, многое связано с травмами. Травмы тоже бывают разные. Предыдущую травму он получил в результате неудачного столкновения — это стечение обстоятельств», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что у Захаряна повреждение икроножной мышцы.