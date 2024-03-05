Янчук считает верным решение не лишать Рублёва очков за турнир в Дубае
- Gettyimages.ru
«Я считаю, что это правильное и гуманное решение. Вряд ли Рублёв хотел как-то оскорбить судью, он совсем не грубиян. Андрея постоянно переполняют эмоции, и ему нужно ещё много работы над этим провести», — цитирует Янчука ТАСС.
Россиянину начислили 200 очков за выход в 1/2 финала, а также почти $158 тыс. призовых. Таким образом, он остался пятой ракеткой мира.
Напомним, что в полуфинальном матче россиянина дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время игры с Александром Бубликом из Казахстана.
Ранее американский теннисист раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва.