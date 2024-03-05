Янчук считает верным решение не лишать Рублёва очков за турнир в Дубае

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал восстановление россиянину Андрею Рублёву призовых и рейтинговых очков за турнир ATP 500 в Дубае после апелляции спортсмена.

«Я считаю, что это правильное и гуманное решение. Вряд ли Рублёв хотел как-то оскорбить судью, он совсем не грубиян. Андрея постоянно переполняют эмоции, и ему нужно ещё много работы над этим провести», — цитирует Янчука ТАСС.

Россиянину начислили 200 очков за выход в 1/2 финала, а также почти $158 тыс. призовых. Таким образом, он остался пятой ракеткой мира.

Напомним, что в полуфинальном матче россиянина дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время игры с Александром Бубликом из Казахстана.

Ранее американский теннисист раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва.