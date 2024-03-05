Корнеев назвал переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказал мнение касательно перехода российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» со статусом клуба последних лет считаю ошибочным по спортивному плану развития игрока. Там сумасшедшая конкуренция, очень высокая физическая интенсивность футбола, которую проповедует тренер», — приводит слова Корнеева «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что у Захаряна повреждение икроножной мышцы.