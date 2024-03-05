Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что вводить временные удаления в футболе пока не следует.

«Удалять на определённое время? На данный момент это выглядит не футбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу. Бывают грубые нарушения на «оранжевую» карточку — для красной много, для жёлтой мало», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По информации СМИ, предполагается, что синими карточками будут наказываться футболисты за тактические нарушения во время перспективной атаки, а также за разговоры с судьями. Игроки должны будут отбыть десятиминутный штраф.

Ранее Инфантино заявил, что ФИФА категорически против синих карточек.