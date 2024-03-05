Зиньковский — об Абаскале: мы играем, и думать, есть ли тренер на стадионе, странно

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос об отсутствии главного тренера Гильермо Абаскаля на стадионе во время игры 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Не принципиально. Он спокойно объяснил, где будет смотреть матч. Что-то такое про ложу, что не дали… Для меня лично никакой разницы нет. Мы играем, и думать, есть ли тренер на стадионе, странно», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0.

Абаскаль в конце осенней части чемпионата получил дисквалификацию. 34-летний испанский специалист наблюдал за матчем на клубной базе в Москве.

Ранее Зобнин заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Зенитом».