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Глава департамента судейства РФС против того, чтобы арбитры общались со СМИ после игр

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич против того, чтобы арбитры давали комментарии в СМИ после игр.
Глава департамента судейства РФС против того, чтобы арбитры общались со СМИ после игр
  • Gettyimages.ru

«Что может судья сказать после матча? Он не «остыл» после игры. Он может сделать заявление только после того, как я посмотрю, мы вместе проанализируем тот или иной момент, поэтому я не поддерживаю эту идею», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

Мажич возглавил департамент судейства летом 2023 года. Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год.

Ранее Юран обвинил главу судейства РФС Мажича в неуважении к тренерам.

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