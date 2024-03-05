Глава департамента судейства РФС против того, чтобы арбитры общались со СМИ после игр
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«Что может судья сказать после матча? Он не «остыл» после игры. Он может сделать заявление только после того, как я посмотрю, мы вместе проанализируем тот или иной момент, поэтому я не поддерживаю эту идею», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».
Мажич возглавил департамент судейства летом 2023 года. Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год.
Ранее Юран обвинил главу судейства РФС Мажича в неуважении к тренерам.