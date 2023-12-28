Юран обвинил главу судейства РФС Мажича в неуважении к тренерам

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран обвинил главу судейства РФС Милорада Мажича в неуважении к тренерам.

«У нас судейский комитет возглавляет серб. Ни разу не встретился с главными тренерами! Должно быть общение. А Мажич приехал — и тишина. И объясни, чего требуешь от судей. Это неуважение, я считаю», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Мажич возглавил департамент судейства летом текущего года. Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год.

Ранее Мажич провёл встречу с футболистами и тренерами «Динамо».