Рублёв: я разочарован тем, что не смог завершить полуфинальный матч в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался об инциденте в полуфинальном матче на турнире в Дубае.

«Я хочу поблагодарить комиссию АТР за то, что она удовлетворила мою апелляцию и изменила первоначальное решение о дисквалификации меня с полуфинала в Дубае и лишении рейтинговых очков и призовых денег, которые я заработал на прошлой неделе. Хотя я разочарован тем, что не смог завершить полуфинальный матч в Дубае», — написал Рублёв в социальных сетях.

Россиянину начислили 200 очков за выход в 1/2 финала, а также почти $158 тыс. призовых. Таким образом, он остался пятой ракеткой мира.

Напомним, что в полуфинальном матче россиянина дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время игры с Александром Бубликом из Казахстана.

Ранее американский теннисист раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва.