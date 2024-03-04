Тарасова сомневается, что Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае
«Я положительно отношусь к этой новости. Но сомневаюсь, что это будет. Я думаю, что, пока она под санкциями, мы вряд ли увидим её в зарубежных шоу», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
4 марта стало известно, что Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Тутберидзе призналась, что Валиева имеет проблемы с лишним весом.