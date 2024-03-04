О'Мэлли: бой с Умаром Нурмагомедовым — самый тяжёлый для меня

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли прокомментировал возможный поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Люди считают, что я избегаю тяжёлых боёв. Бой с Умаром, вероятно, самый тяжёлый для меня. Но в нём должен быть смысл. Умар пока не звезда. Я — звезда. Марлон Вера — звезда. А Умар — потенциальная звезда, по крайне мере, из-за фамилии. Я никогда не смотрел бои этого парня», — приводит слова О'Мэлли ESPN.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

Следующий поединок О'Мэлли проведёт с эквадорцем Марлоном Верой 9 марта. У него в активе 17 побед. Единственное поражение боец потерпел от Веры.

Ранее Умар Нурмагомедов высказался о возможном поединке с Петром Яном.