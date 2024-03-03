Умар Нурмагомедов: говорю серьёзно, что могу финишировать Петра Яна

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о возможном поединке с Петром Яном.

«Когда я говорю, что могу размазать и финишировать Петра Яна, то я говорю это серьёзно. Я могу это сделать. Когда говорю, что могу финишировать Сэндхагена, то я знаю, что могу это сделать. Не потому что я какой-то Геракл, просто знаю свою команду», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

Бой Яна с Сонгом Ядонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта. Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в котором он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Анатолий Малыхин заявил, что Пётр Ян сейчас в лучшей форме.