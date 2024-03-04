В «Зените» отрицательно относятся к введению налога на легионеров

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное введение налога на легионеров.

«Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное. Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, Российский футбольный союз (РФС) намерен ввести налог на иностранных игроков.

С сезона-2022/23 клубы чемпионата смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более восьми игроков.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что уровень чемпионата России по футболу снизится, если будет принято решение о введении налога на легионеров.