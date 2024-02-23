Радимов: уровень РПЛ упадёт, если будет введён налог на легионеров

Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что уровень чемпионата России по футболу снизится, если будет принято решение о введении налога на легионеров.

«Смысл в том, чтобы развивать российских футболистов, с другой стороны, уровень чемпионата будет падать. Ты будешь экономить на хороших иностранцах, будут играть только русские. Дойдёт до того, что Журавеля выпустят на поле. Я пойду смотреть, как Журавель играет в футбол?» — цитирует Радимова «Матч ТВ».

По информации СМИ, Российский футбольный союз (РФС) намерен ввести налог на иностранных игроков.

Ранее Радимов заявил, что считает главного тренера Гильермо Абаскаля главным виновником проблем московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.