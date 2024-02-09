Радимов — о работе Абаскаля: внутри «Спартака» царит анархия

Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает главного тренера Гильермо Абаскаля главным виновником проблем московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Со стороны кажется, что внутри клуба царит анархия. Пришёл новый гендиректор, внутри ещё не устаканились процессы, и многие не понимают, что вообще делать», — написал Радимов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никто при испанце не прибавляет в игре.

«Я не вижу прогресса ни в одном из футболистов», — добавил Радимов.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. 34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года.

Ранее агент Абаскаля заявил о полном доверии со стороны руководства «Спартака».



































