Агент Абаскаля: чувствуем полное доверие со стороны руководства «Спартака»

Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер заявил о полной поддержке специалиста со стороны руководства клуба.

«Абаскаль на 100% принадлежит «Спартаку», и мы чувствуем полное доверие со стороны всего руководства», — приводит слова Мешедера «Спорт-Экспресс».

Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. Испанец подписал контракт до июня 2025-го.

В текущем сезоне команда набрала 30 очков и занимает пятое место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Мостовой считает, что любой тренер РПЛ справился бы со своей работой не хуже Абаскаля.