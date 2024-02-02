Агент Абаскаля: чувствуем полное доверие со стороны руководства «Спартака»
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«Абаскаль на 100% принадлежит «Спартаку», и мы чувствуем полное доверие со стороны всего руководства», — приводит слова Мешедера «Спорт-Экспресс».
Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. Испанец подписал контракт до июня 2025-го.
В текущем сезоне команда набрала 30 очков и занимает пятое место в РПЛ.
Ранее сообщалось, что Мостовой считает, что любой тренер РПЛ справился бы со своей работой не хуже Абаскаля.