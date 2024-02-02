Мостовой: любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что любой тренер РПЛ справился бы со своей работой не хуже Гильермо Абаскаля, возглавляющего красно-белых.

«Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьёз не претендует на чемпионство. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. Испанец подписал контракт до июня 2025-го.

В текущем сезоне команда набрала 30 очков и занимает пятое место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Булатов не понимает назначение тренеров уровня Абаскаля в «Спартак».