Мостовой: любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля
- Gettyimages.ru
«Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьёз не претендует на чемпионство. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. Испанец подписал контракт до июня 2025-го.
В текущем сезоне команда набрала 30 очков и занимает пятое место в РПЛ.
Ранее сообщалось, что Булатов не понимает назначение тренеров уровня Абаскаля в «Спартак».