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Мостовой: любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что любой тренер РПЛ справился бы со своей работой не хуже Гильермо Абаскаля, возглавляющего красно-белых.
Мостовой: любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля
  • Gettyimages.ru

«Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьёз не претендует на чемпионство. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. Испанец подписал контракт до июня 2025-го.

В текущем сезоне команда набрала 30 очков и занимает пятое место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Булатов не понимает назначение тренеров уровня Абаскаля в «Спартак».

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