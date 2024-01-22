Булатов не понимает назначение тренеров уровня Абаскаля в «Спартак»

Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов считает, что у Гильермо Абаскаля недостаточно опыта для работы на посту главного тренера красно-белых.

«Я бы понял, работай в «Спартаке» иностранный специалист, доказавший всем свою состоятельность, бравший трофеи. Это должен быть специалист хотя бы уровня Спаллетти, который работал с «Зенитом». Назначение таких людей, как Абаскаль, не понимаю», — цитирует Булатова «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что десятикратных чемпионов России должен тренировать «известный европейский специалист» или бывший футболист «Спартака».

«Я не со всеми общаюсь, но пока не встречал ни одного человека, который грудью стоял бы за Абаскаля», — добавил Булатов.

Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт до июня 2025-го.

Красно-белые по итогам 18 туров с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Абаскаль сообщил, что останется в «Спартаке».