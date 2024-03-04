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Морено: Головин похож на Сауля и де Йонга ― исключительный игрок

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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Саша похож на Сауля по способностям создавать моменты из ничего, плюс они похожи физически и по желанию отрабатывать в обороне. Ещё Головина можно сравнить с Френки де Йонгом по умению протащить мяч на дриблинге. Головин ― исключительный игрок в плане профессионализма», — цитирует Морено «Чемпионат».

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

В текущем сезоне монегаски набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице. 

Ранее Головин высказался о ничьей с ПСЖ в рамках матча 24-го тура французской Лиги 1.

 

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