Головин — о матче с ПСЖ: победа была совсем рядом

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей с ПСЖ в рамках матча 24-го тура французской Лиги 1.

«Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен Йеддера и его же отменённый гол, у меня был великолепный момент на добивании. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Луи II» завершилась вничью — 0:0.

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав команды Адольфа Хюттера, провёл на поле весь матч, но не отметился голевыми действиями.

«Монако» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице. ПСЖ (55) лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Головин вошёл в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.