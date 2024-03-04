Рублёву вернули призовые и рейтинговые очки за участие в турнире в Дубае

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) восстановила россиянину Андрею Рублёву призовые и рейтинговые очки за турнир ATP 500 в Дубае после апелляции спортсмена.

«В процессе рассмотрения апелляции были учтены показания игрока, официальных лиц, а также изучены все имеющиеся видео- и аудиоматериалы», — заявил представитель ATP.

Ему начислили 200 очков за выход в 1/2 финала, а также почти $158 тыс. призовых. Таким образом, он остался пятой ракеткой мира.

Напомним, что в полуфинальном матче россиянина дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время игры с Александром Бубликом из Казахстана.

Ранее американский теннисист раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва.