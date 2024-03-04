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Морено заявил, что не испытывает давления из-за последнего места «Сочи» в РПЛ

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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес высказался о давлении из-за положения команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не ощущаю давления из-за 16-го места «Сочи». Его ощущал мой папа, когда работал таксистом по 14 часов в день, чтобы моя семья могла жить от месяца к месяцу», — приводит слова Морено «Чемпионат».

По словам тренера, команда будет работать на максимум.

«Впереди 12 финалов, где нам надо победить», — сказал он.

После 19 туров РПЛ «Сочи» набрал 12 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Морено заявил, что «Сочи» может занести в актив ничью с калининградской «Балтикой» в матче 19-го тура РПЛ.

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