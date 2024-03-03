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Морено считает, что «Сочи» может занести в актив ничью с «Балтикой» в матче РПЛ

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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что остался доволен результатом и действиями своих подопечных в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой».
Морено считает, что «Сочи» может занести в актив ничью с «Балтикой» в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Можно ли результат занести в актив? Я считаю, что, если мы набираем очки и не проигрываем, можно положительно оценить исход матча. Мы смогли набрать одно очко, к сожалению, не сумели победить», — цитирует Морено «Матч ТВ».

Вместе с тем испанский специалист заявил, что «сложно играть на таком поле против такого мотивированного соперника, которого поддерживают болельщики».

«Неважно, какой матч — товарищеский, официальный, всегда нужно играть на победу», — заключил Морено.

«Балтика» и «Сочи» в Калининграде сыграли вничью со счётом 0:0. 

Команда Сергея Игнашевича с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Сочи» (12) — 16-е.

Ранее главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал понять, что остался очень доволен приобретениями в зимнее трансферное окно.

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