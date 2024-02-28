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Игнашевич — о трансферах: выдающаяся работа селекционного отдела «Балтики» 

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал понять, что остался очень доволен приобретениями в зимнее трансферное окно.

«Зимой наш селекционный отдел провёл очень хорошую работу, даже выдающуюся. Понятно, что много новых игроков, ребятам нужно время для адаптации, хотя у нас его нет», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

При этом он выразил надежду, что болельщики с пониманием отнесутся к ситуации с новыми игроками и поддержат их.

«У нас хорошие футболисты, это будущее «Балтики», команду усилили качественные игроки», — заключил Игнашевич.

В «Балтику» пришли Джоэль Фамейе, Виталий Лисакович, Дмитрий Рыбчинский, Диего Луна, Кевин Андраде, Алекс Фернандес и Кирилл Капленко.

«Балтика» по итогам 18 туров занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Балтика» объявила о расторжении контракта с футболистом Дудиевым.

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