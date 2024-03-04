Жуков считает, что Джикия и Абаскаль несовместимы в «Спартаке»

Почётный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о ситуации между главным тренером Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

«Джикия — капитан команды, самый авторитетный игрок в «Спартаке». Он должен играть. Мне кажется, что или Абаскаль уйдёт из «Спартака», а Джикия останется, или наоборот. Думаю, они несовместимы», — цитирует Жукова СЭ.

По сообщениям СМИ, между главным тренером и капитаном команды возник конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

30-летний Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Шамиль Тарпищев предположил, что Абаскалю не нравится авторитет Джикии.