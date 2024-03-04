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L'Équipe: в ПСЖ надеются, что Мбаппе откажется от части подписного бонуса с «Реалом» в пользу парижан

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Руководство «Пари Сен-Жермен» смирилось с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе летом 2024 года покинет клуб на правах свободного агента.

По информации L'Équipe, в клубе надеются на финансовую компенсацию за уход игрока. В ПСЖ ждут, что игрок откажется от части бонуса за лояльность в размере €80 млн от «Реала» в пользу парижан.

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее Эммануэль Макрон опроверг информацию о том, что он просил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ.

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