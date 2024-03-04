В прокуратуре Амстердама заявили, что не в курсе о домашнем аресте Промеса в ОАЭ

В пресс-службе прокуратуры Амстердама (Нидерланды) отреагировали на информацию о возможном домашнем аресте нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае (ОАЭ).

«Вам следует узнать у властей Дубая, находится ли Промес сейчас под домашним арестом в Дубае или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», — цитирует пресс-службу суда «СЭ».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Затем игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Ранее сообщалось, что Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.