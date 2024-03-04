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Титов: надеюсь, не только «Спартак», но и люди повыше смогут помочь Промесу

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Хочется, чтобы он вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только руководители клуба, но и люди повыше смогут ему помочь. Он важен для «Спартака», — цитирует Титова «Матч ТВ».

Он добавил, что вне футбола жизнь Промеса не самая порядочная, но как к игроку к нему нет вопросов.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Затем игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Ранее сообщалось, что Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.

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