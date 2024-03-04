Блинкова поднялась на пять позиций в рейтинге WTA
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 12-ю строчку. Людмила Самсонова осталась на 15-й позиции, Екатерина Александрова — на 16-й, Вероника Кудерметова — на 19-й.
Анна Блинкова благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Сан-Диего поднялась с 51-й на 45-ю строчку.
Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции расположилась белоруска Арина Соболенко. Третья — американка Кори Гауфф.
Ранее сообщалось, что Анна Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA.