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Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA
  • Gettyimages.ru

Анна Калинская после финала турнира WTA 1000 в Дубае поднялась с 40-й на 24-ю строчку рейтинга.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 12-ю строчку. Людмила Самсонова осталась на 15-й позиции. Екатерина Александрова поднялась на 16-е место.

В топ-25 вошла Анастасия Павлюченкова. Мирра Андреева находится на 37-й позиции.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек.

Ранее Тарпищев назвал причины поражения Калинской в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.

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