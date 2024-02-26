Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA
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Анна Калинская после финала турнира WTA 1000 в Дубае поднялась с 40-й на 24-ю строчку рейтинга.
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 12-ю строчку. Людмила Самсонова осталась на 15-й позиции. Екатерина Александрова поднялась на 16-е место.
В топ-25 вошла Анастасия Павлюченкова. Мирра Андреева находится на 37-й позиции.
Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек.
Ранее Тарпищев назвал причины поражения Калинской в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.