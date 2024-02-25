Тарпищев считает, что Калинская проиграла финал WTA в Дубае из-за нервной усталости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал причины поражения Анны Калинской в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.

«Она играла прилично, но была нервная усталость. В концовке не хватило разумного риска. Она пыталась рвать игру, но иногда рвала её не на тех мячах. Вроде бы проиграла из-за своих ошибок, но они были объяснимы», — цитирует Тарпищева «СЭ».

Россиянка потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини со счётом 6:4, 5:7, 5:7. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Для 25-летней Калинской финал соревнований был первым в категории WTA 1000.

Ранее Виктор Янчук заявил, что финал WTA 1000 в Дубае — успех для Калинской.