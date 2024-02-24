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Янчук: финал WTA 1000 в Дубае — успех для Калинской

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Российский тренер по теннису Виктор Янчук высказался о поражении россиянки Анны Калинской в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Янчук: финал WTA 1000 в Дубае — успех для Калинской
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Финал — успех для Калинской. Она поверит в себя и сможет дальше радовать нас своими успехами. У неё достаточно мастерства для того, чтобы играть на высшем уровне, но уверенности не хватает», — цитирует Янчука «Чемпионат». 

Калинская потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини со счётом 6:4, 5:7, 5:7. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Паолини во второй раз в карьере стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Для 25-летней Калинской финал соревнований был первым в категории WTA 1000.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира ATP 250 в Дохе.

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