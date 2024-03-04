Гаджиев: Малком ушёл из «Зенита», а он сильнее Промеса

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал отсутствие нападающего Квинси Промеса в составе «Спартака» из-за проблем с законом.

«Спартак» всегда должен рассчитывать на высокие результаты. Обстоятельства в жизни любого клуба возникают системно. Ушёл из «Зенита» Малком, а он же сильнее Квинси», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Затем игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Ранее Александр Алаев заявил, что человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ.