Радимов: «Оренбург» — первый кандидат на вылет из РПЛ

Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Оренбург» вряд ли сможет сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.

«В моем понимании «Оренбург» — первый кандидат на вылет. Уход Капленко очень сильно им помешает, конечно. Деограсия в какой-то момент команду встряхнул, но дальше я чего то такого особенного от них не увидел», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

По его словам, команда Давида Деограсии «очень часто разбалансирована».

«Это не тот «Оренбург», который был при Личке», — добавил Радимов.

«Оренбург» по итогам 19 туров с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура РПЛ.