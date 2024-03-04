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Умар Нурмагомедов назвал тяжёлой победу над Алмаханом

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов признался, что одержал непростую победу над Бекзатом Алмаханом из Казахстана.

«Я ожидал, что будет легче. Но ладно, победа есть победа. Я сделал свою работу. Я думал, я финиширую этого парня. Но Бекзат оказался слишком сильным. Он не позволил мне это сделать. Я вышел в клетку, у меня был план провести тейкдаун и финишировать его. Но не получилось», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

По словам бойца из России, Алмахан «познакомил его со своим локтем».

«У меня ссадина с левой стороны головы. Но ничего, я тоже его травмировал», — добавил Нурмагомедов.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

Ранее Умар Нурмагомедов высказался о возможном поединке с Петром Яном.

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