Тренер «Вашингтона» сочувствует Кузнецову как тренер и человек
«Как тренер и человек я просто сочувствую ему. Надеюсь, что у него и его семьи всё будет хорошо. Он долгое время был в клубе, некоторые игроки нашей команды делили с ним одну раздевалку на протяжении 11 лет», — цитирует Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.
6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).
31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе команды из столицы США.
Ранее Валерий Каменский заявил, что Кузнецову будут рады в КХЛ.