Тренер «Вашингтона» сочувствует Кузнецову как тренер и человек

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил сожаление, что нападающий Евгений Кузнецов попал в сложную жизненную ситуацию.

«Как тренер и человек я просто сочувствую ему. Надеюсь, что у него и его семьи всё будет хорошо. Он долгое время был в клубе, некоторые игроки нашей команды делили с ним одну раздевалку на протяжении 11 лет», — цитирует Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе команды из столицы США.

Ранее Валерий Каменский заявил, что Кузнецову будут рады в КХЛ.