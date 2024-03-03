«Вашингтон» отправил Кузнецова в фарм-клуб

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в фарм-клубе.

Российский форвард переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши», сообщает пресс-служба столичных.

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. В течение 24 часов россиянина не забрала ни одна команда. «Вашингтон» получил право отправить форварда в АХЛ.

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».

Ранее Валерий Каменский заявил, что выставленному на драфт отказов Кузнецову будут рады в КХЛ.