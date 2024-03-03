«Вашингтон» отправил Кузнецова в фарм-клуб
- AP
- © Karl B DeBlaker
Российский форвард переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши», сообщает пресс-служба столичных.
6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. В течение 24 часов россиянина не забрала ни одна команда. «Вашингтон» получил право отправить форварда в АХЛ.
31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».
Ранее Валерий Каменский заявил, что выставленному на драфт отказов Кузнецову будут рады в КХЛ.