AS: в «Реале» считают, что Примера пытается вернуть «Барселону» в гонку за чемпионство
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По информации AS, мадридцы сделали такой вывод из-за судейских решений в последних матчах.
Накануне «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в рамках 27-го тура Примеры. Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.
Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до этого и не засчитал взятие ворот.
Ранее сообщалось, что судейский комитет считает, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте.