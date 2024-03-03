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AS: в «Реале» считают, что Примера пытается вернуть «Барселону» в гонку за чемпионство

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Представители «Реала» подозревают, что Примера искусственно пытается вернуть «Барселону» в чемпионскую гонку.
AS: в «Реале» считают, что Примера пытается вернуть «Барселону» в гонку за чемпионство
  • Gettyimages.ru

По информации AS, мадридцы сделали такой вывод из-за судейских решений в последних матчах.

Накануне «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в рамках 27-го тура Примеры. Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до этого и не засчитал взятие ворот.

Ранее сообщалось, что судейский комитет считает, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте.

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