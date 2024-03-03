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Marca: судейский комитет считает, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте

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Технический судейский комитет (CTA) считает, что арбитр матча 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» Хесус Хиль Мансано допустил несколько ошибок.
Marca: судейский комитет считает, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте
  • Gettyimages.ru

По информации Marca, судья не дал свисток об окончании матча при первой подходящей для этого возможности. Затем он вновь упустил возможность и свистнул уже после навесной передачи.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до этого и не засчитал взятие ворот.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией».

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