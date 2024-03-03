Marca: судейский комитет считает, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте
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По информации Marca, судья не дал свисток об окончании матча при первой подходящей для этого возможности. Затем он вновь упустил возможность и свистнул уже после навесной передачи.
Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.
Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до этого и не засчитал взятие ворот.
Ранее сообщалось, что «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией».