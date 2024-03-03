«Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией»
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«Беспрецедентное решение арбитра помешало «Реалу» одержать победу на «Месталье», — говорится на официальном сайте мадридского клуба.
Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.
Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд и не засчитал взятие ворот.
После этого полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.
Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере.