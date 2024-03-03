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Канчельскис: Абаскаль — уникальный случай, впервые вижу, чтобы тренер был не на стадионе

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
Канчельскис: Абаскаль — уникальный случай, впервые вижу, чтобы тренер был не на стадионе
  • Gettyimages.ru

«Хороший Абаскаль тренер. Как руководители клуба на это смотрят? Это, конечно, позор. Уникальный случай! Что это за тренер? Любим удивлять всех и вся! Первый раз такое вижу, чтобы тренер не поехал с командой, не переживал и не был на стадионе. Это просто ужас!» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Игра 19-го тура РПЛ на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0. Абаскаль в конце осенней части чемпионата получил дисквалификацию. 34-летний испанский специалист наблюдал за матчем на клубной базе в Москве.

Ранее Сергей Семак заявил, что Артур из-за проблемы со здоровьем не смог сыграть ярко со «Спартаком».

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