Плющев поблагодарил Бобровского за его вклад в российскую школу хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о российском голкипере «Флорида Пантерз» Сергее Бобровском, который одержал 390-ю победу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обошёл по этому показателю легендарного чешского вратаря Доминика Гашека (389).

«Я очень рад за Серёжу, но не стоит сводить всё к тому факту, что он обогнал именно Гашека.

Бобровский проводит весьма хороший сезон в НХЛ и продолжает быть востребованным, но не нужно сравнивать его с человеком, у которого, мягко говоря, бывают обострения. В любом случае каждый полезный вклад от российского хоккеиста, будь то вратарь, нападающий или защитник, является определённой ступенью для нашей школы хоккея. Сергей тоже внёс свою лепту, и я могу только поздравить его с этим и поблагодарить», — заявил Плющев RT.

Экс-наставник сборной также ответил на вопрос, является ли карьера Бобровского в НХЛ немного неполной из-за отсутствия победы в Кубке Стэнли.

«Это и называется спортом. Сергей достиг своего уровня и является уважаемым голкипером. Его нужно похвалить за всю проделанную за долгие годы работу. Хоккей — это командная игра. Хоть голкипер и является половиной всего коллектива, но всё-таки лишь его половиной.

Не бегать же теперь Бобровскому из одного клуба в другой только для того, чтобы ему достался этот трофей. Тем более что многие игроки из числа обладателей Кубка Стэнли и близко не стояли с Сергеем на одной ступени», — сказал он.

Ранее Плющев не удивился решению «Вашингтона» выставить Кузнецова на драфт отказов НХЛ.