Плющев поблагодарил Бобровского за его вклад в российскую школу хоккея
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«Я очень рад за Серёжу, но не стоит сводить всё к тому факту, что он обогнал именно Гашека.
Бобровский проводит весьма хороший сезон в НХЛ и продолжает быть востребованным, но не нужно сравнивать его с человеком, у которого, мягко говоря, бывают обострения. В любом случае каждый полезный вклад от российского хоккеиста, будь то вратарь, нападающий или защитник, является определённой ступенью для нашей школы хоккея. Сергей тоже внёс свою лепту, и я могу только поздравить его с этим и поблагодарить», — заявил Плющев RT.
Экс-наставник сборной также ответил на вопрос, является ли карьера Бобровского в НХЛ немного неполной из-за отсутствия победы в Кубке Стэнли.
«Это и называется спортом. Сергей достиг своего уровня и является уважаемым голкипером. Его нужно похвалить за всю проделанную за долгие годы работу. Хоккей — это командная игра. Хоть голкипер и является половиной всего коллектива, но всё-таки лишь его половиной.
Не бегать же теперь Бобровскому из одного клуба в другой только для того, чтобы ему достался этот трофей. Тем более что многие игроки из числа обладателей Кубка Стэнли и близко не стояли с Сергеем на одной ступени», — сказал он.
Ранее Плющев не удивился решению «Вашингтона» выставить Кузнецова на драфт отказов НХЛ.