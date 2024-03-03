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MD: Винисиус может быть дисквалифицирован на четыре матча за критику судейства

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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может быть отстранён от футбола за критику судей в матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией».
MD: Винисиус может быть дисквалифицирован на четыре матча за критику судейства
  • Gettyimages.ru

По информации Mundo Deportivo, игроку грозит дисквалификация как минимум на четыре матча (максимум 12) и штраф в размере до € 3005,06 в случае, если его вина будет доказана.

После игры с «Валенсией» Винисиус заявил, что «Реал» не победил не потому, что не смог, а потому что ему не позволили сделать это.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд и не засчитал взятие ворот.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией».

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