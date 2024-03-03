Плющев: у Кузнецова были личные проблемы, где-то это сказалось на ситуации в команде

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении «Вашингтон Кэпиталз» выставить на драфт отказов нападающего Евгения Кузнецова.

«У Жени были достаточно серьёзные личные проблемы в этом сезоне. Видимо, где-то это сказалось на ситуации в команде. Если он принял это решение, значит, оно обоснованно», — цитирует Плющева «Чемпионат».

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Кузнецов не сообщал ему о своём желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.