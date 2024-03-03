Плющев: у Кузнецова были личные проблемы, где-то это сказалось на ситуации в команде
- РИА Новости
«У Жени были достаточно серьёзные личные проблемы в этом сезоне. Видимо, где-то это сказалось на ситуации в команде. Если он принял это решение, значит, оно обоснованно», — цитирует Плющева «Чемпионат».
6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».
2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ.
Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Кузнецов не сообщал ему о своём желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.