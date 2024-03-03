Быстров не верит в вину Промеса в деле о наркотиках

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на приговор нападающего красно-белых Квинси Промеса по делу о наркотиках.

«Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие! То, что там родственники говорят, — понятное дело, за бабло», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Затем игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Ранее адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с Промесом.