Газиев — о поражении от Розенстрайка: если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас
- Gettyimages.ru
«Для начала поздравлю Розенстрайка, он отлично поработал. Во втором раунде я травмировал глаз и нос, после чего не смог следовать плану на бой. Если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас: в ближайшие дни вернусь в спортзал и обещаю фанатам, что стану лучше», — написал Газиев в социальных сетях.
Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Розенстрайка.
Россиянин не вышел на бой в пятом раунде из-за травмы глаза.
В активе Розенстрайка 14 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У Газиева — 15 побед при одном поражении.
Ранее Мокаев победил Переса единогласным решением судей.