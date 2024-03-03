Газиев — о поражении от Розенстрайка: если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас

Российский боец Шамиль Газиев, выступающий под флагом Бахрейна, высказался о поражении от суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 238.

«Для начала поздравлю Розенстрайка, он отлично поработал. Во втором раунде я травмировал глаз и нос, после чего не смог следовать плану на бой. Если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас: в ближайшие дни вернусь в спортзал и обещаю фанатам, что стану лучше», — написал Газиев в социальных сетях.

Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Розенстрайка.

Россиянин не вышел на бой в пятом раунде из-за травмы глаза.

В активе Розенстрайка 14 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У Газиева — 15 побед при одном поражении.

Ранее Мокаев победил Переса единогласным решением судей.