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Газиев — о поражении от Розенстрайка: если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас

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Российский боец Шамиль Газиев, выступающий под флагом Бахрейна, высказался о поражении от суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 238.
Газиев — о поражении от Розенстрайка: если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас
  • Gettyimages.ru

«Для начала поздравлю Розенстрайка, он отлично поработал. Во втором раунде я травмировал глаз и нос, после чего не смог следовать плану на бой. Если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас: в ближайшие дни вернусь в спортзал и обещаю фанатам, что стану лучше», — написал Газиев в социальных сетях.

Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Розенстрайка. 

Россиянин не вышел на бой в пятом раунде из-за травмы глаза.

В активе Розенстрайка 14 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У Газиева — 15 побед при одном поражении.

Ранее Мокаев победил Переса единогласным решением судей.

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