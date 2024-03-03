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Дементьев назвал великим достижением 390 побед Бобровского за карьеру в НХЛ

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском голкипере «Флорида Пантерз» Сергее Бобровском, который одержал 390-ю победу за карьеру в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обошёл по этому показателю легендарного Доминика Гашека (389).
Дементьев назвал великим достижением 390 побед Бобровского за карьеру в НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Я очень рад, что Бобровский обогнал Гашека по победам в НХЛ. Это великое достижение, а не просто сухие цифры. За этим стоял огромный объём работы, который был выполнен не только самим Сергеем, но и всем его окружением — семьёй и тренерским штабом. Бобровского нужно похвалить за всё, чего он добился в НХЛ. Выдерживать конкуренцию и выигрывать её у других в таком возрасте дорогого стоит. Поэтому хочу пожелать Сергею сил в каждом последующем матче, на который он выйдет», — заявил Дементьев RT.

Также он ответил на вопрос, не делает ли карьеру Бобровского в НХЛ немного незавершённой отсутствие выигранного Кубка Стэнли.

«К сожалению, в истории НХЛ есть целая россыпь качественных и великих игроков, которые провели прекрасную карьеру в лиге, но так и не выиграли Кубок Стэнли. Конечно, отсутствие этого трофея является немного неприятным моментом, но тут всё зависит не от одного лишь Сергея. Могу привести в пример одну интересную историю, связанную с Рэем Бурком. Почти всю свою жизнь он играл за «Бостон Брюинз» и под конец карьеры был обменён в «Колорадо Эвеланш», с которым в итоге и выиграл Кубок Стэнли. У каждого хоккеиста своя дорога», — добавил Дементьев.

Ранее Дементьева сильно удивило помещение Кузнецова на драфт отказов НХЛ.

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