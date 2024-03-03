Дементьева сильно удивило помещение Кузнецова на драфт отказов НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на включение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Меня сильно удивило, что Евгения поместили на драфт отказов. Видимо, мы так и не знаем всей внутренней кухни, внутри «Вашингтон Кэпиталз», связанной с Кузнецовым. Как правило, такое решение в отношении игрока уровня Жени говорит об отсутствии возможностей для сделки и интереса со стороны любого клуба НХЛ, чтобы заполучить хоккеиста. В первую очередь мы должны говорить о чисто игровых качествах Евгения. Он пропустил определённое время из-за нахождения в программе помощи, и ему потребуется некий срок для того, чтобы набрать форму. Наверняка «Вашингтон» пытался вести по нему переговоры со всеми потенциальными командами для обмена и даже был готов пойти на уступки, но меня очень сильно настораживает, что ни у кого так и не появилось интереса к игроку», — сказал Дементьев RT.

Агент также ответил на вопрос, говорит ли помещение Кузнецова на драфт отказов о неизбежном конце его игровой карьеры в НХЛ.

«Если проследить игру Евгения за последние годы, мы увидим определённую тенденцию к тому, что в итоге с ним и произошло. К сожалению, всё шло именно к этому. Очень жаль, что у людей, находящихся рядом с Кузнецовым, не нашлось правильных слов для него, а у самого игрока — внутренних сил для исправления этой ситуации», — добавил он.

Ранее в «Вашингтоне» объяснили решение выставить Кузнецова на драфт отказов.