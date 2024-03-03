Мележиков считает, что Промесу нужно остепениться и стать скромнее

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Нам неизвестны истинные причины, почему он до сих пор в ОАЭ и не может выехать в Россию. Но, на мой взгляд, Квинси нужно немного успокоиться, остепениться и стать скромнее! Стать скромнее не только в поведении, но и в социальных сетях, в демонстрации личной жизни», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с Промесом.