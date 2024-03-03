Сысуев считает, что ответственность за пропущенный гол в матче с ЦСКА лежит на защитниках

Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев высказался о ничьей с ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Защитники вовремя не накрыли Мусаева, не видно было удара, два игрока стояли передо мной. Нормально, ничего, бывает такое. Но защитники виноваты в этом голе», — цитирует Сысуева «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе красно-синих мяч забил Тамерлан Мусаев (81-я минута), у оренбургской команды отличился Матиас Перес (90 + 4).

ЦСКА (28 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (15) — 14-е.

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